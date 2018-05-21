На окупованому Донбасі підірвали міст, який сполучав Хрустальний з Луганськом: фото
На непідконтрольній території Луганщини уночі на 21 травня підірвали міст в населеному пункті Іванівка, який сполучав місто Хрустальний (до декомунізації Красний Луч) з Луганськом прямою дорогою.
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
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За попередньою інформацією, причиною руйнування мосту став підрив. Хто підірвав споруду — наразі невідомо.
Також зазначається, що прямої дороги між Хрустальним і Луганськом тепер немає. Тому, місцеві жителі, які хочуть виїхати з населеного пункту, змушені об'їжджати через село Софіївка.
На непідконтрольній Луганщині підірвали міст
Міст, який сполучав місто Хрустальний з Луганськом, підірвали
Джерело: 24 Канал
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