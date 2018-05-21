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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Бійці з батальйону "Донбас" розповіли, як їм вдалось здійснити успішний рейд у тил бойовиків

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Минулої доби, 20 травня, ворог відкривав вогонь 55 разів. Та, попри постійні обстріли, ця ніч для українських воїнів була успішною. Бійці батальйону "Донбас-Україна" здійснили успішний рейд у тил ворога, де знищили одного терориста та взяли у полон ще трьох.

Йшли в розвідку, але в'язалися в бій. За розповіддю бійців "Баса" та "Вія", військові натрапили на спостережний пункт супротивника. Тому нічого іншого не залишалося, як стріляти. Під час короткого бою трьох бойовиків захопили в полон. Четвертого – застрелили.

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"На жаль, не вдалося привести четвертого. Бо він вирішив напасти на "Вія", – сказав боєць 46-го батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ на позивний "Бас".

Відомо, що захоплені бойовики із 3-ї горлівської бригади терористів із дратівливою для кожного українця назвою "Бєркут".

Розвідувальні походи в тил ворога – не рідкість, кажуть бійці. Подібні операції планують ретельно і заздалегідь.

Це ж такі справи, вони завжди плануються і розглядається купа різних варіантів. І в якийсь певний момент, найвдаліший варіант і вибрався. У нас же тут позиційна війна, а такі речі, вони в останній момент, зазвичай,
– зазначив "Бас".

Командир групи, яка здійснила операцію, небагатослівний. Лише повідомив, що бойовиків допитали. Силу не застосовували і передали їх та їхню зброю до СБУ. Але попросив розповісти, кому присвятив операцію.

Цю невелику перемогу я хочу присвятити нашим загиблим товаришам: Сергію Сротенко на позивний "Третій", Михайлу Зайцю на позивний "Косий", Сергію Войтеру – "Лоза", Сергію Шилову – "Грін", "Маю", "Провідникові". Та іншим хлопцям загиблим, які зараз нас оберігають, направляють і допомагають,
– сказав боєць 46-го батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Валерій.

Тим часом, терористи вирішили помститися за свої втрати. Так, вони обстріляли Травневе. А у Зайцевому ворог вирішив застосувати артилерію. Тут також гатили по будинках мирних мешканців.

На Світлодарській дузі ворог вже кілька тижнів б'є і по будинках місцевих, і по позиціях ЗСУ. І вдень, і вночі. Проте ті дають достойну відповідь. А 21 травня в тилу ворога підірвали міст між Луганськом та Хрустальним (колишнім Красним Лучем) – важливої транспортної аорти терористів. За даними прес-центру Операції Об'єднаних сил, цією дорогою бойовики возили техніку і боєприпаси підрозділам російсько-окупаційних військ. Тепер же їм доведеться їхати в об'їзд.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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