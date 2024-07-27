Тому називати автошлях "дорогою життя" є некоректним. Хоча певна загроза для ЗСУ дійсно існує, якщо росіяни зможуть туди дійти. Детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Чим загрожує просування росіян до траси T0504

Світан розповів, що по автошляху T0504 з Покровська через Костянтинівку в Часів Яр уже тривалий час можуть не перевозити техніку та озброєння для угруповання українських військових у Часовому Яру.

Переважно усі військові вантажі транспортують маршрутом, який розташований трохи північніше – зі Слов'янська через Краматорськ і Дружківку до Часового Яру.

Траса T0504 лежить у горизонті та з невеликими перепадами висот. У разі виходу на цю дорогу росіянам буде легше просуватися і в бік Костянтинівки, і в бік Покровська.

Вони намагаються вийти на оперативний простір. Їх потрібно зупинити. Тому що після виходу на "оперативку" вони дійдуть до Покровська, у якому міська військова адміністрація квіточки садить, а не зводить фортифікаційні споруди,

– наголосив Роман Світан.

Далі окупанти можуть піти на Добропілля, що може ускладнити механізми постачання угруповання ЗСУ у Слов'янську та Краматорську. Тоді логістичні маршрути залишаться лише на півночі та північному заході. У такий спосіб ворог зможе виконати завдання Путіна – повністю захопити Донеччину. Тому росіян потрібно негайно зупинити.

Де розташована "дорога життя": дивіться на карті

Довідка. Вперше про "дорогу життя" написав експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. За його словами, траса є основним маршрутом постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру. Водночас росіяни розширюють плацдарм у районі Очеретиного, захоплюючи найближчі населені пункти, щоб вийти на оперативний рівень. Як вважає Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним. Якщо ж Росія захопить якомога більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше.