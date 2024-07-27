Тому називати автошлях "дорогою життя" є некоректним. Хоча певна загроза для ЗСУ дійсно існує, якщо росіяни зможуть туди дійти. Детальніше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
Дивіться також 37 атак на Покровському напрямку, активні дії на Торецькому: карта бойових дій на 27 липня
Чим загрожує просування росіян до траси T0504
Світан розповів, що по автошляху T0504 з Покровська через Костянтинівку в Часів Яр уже тривалий час можуть не перевозити техніку та озброєння для угруповання українських військових у Часовому Яру.
Переважно усі військові вантажі транспортують маршрутом, який розташований трохи північніше – зі Слов'янська через Краматорськ і Дружківку до Часового Яру.
Траса T0504 лежить у горизонті та з невеликими перепадами висот. У разі виходу на цю дорогу росіянам буде легше просуватися і в бік Костянтинівки, і в бік Покровська.
Вони намагаються вийти на оперативний простір. Їх потрібно зупинити. Тому що після виходу на "оперативку" вони дійдуть до Покровська, у якому міська військова адміністрація квіточки садить, а не зводить фортифікаційні споруди,
– наголосив Роман Світан.
Далі окупанти можуть піти на Добропілля, що може ускладнити механізми постачання угруповання ЗСУ у Слов'янську та Краматорську. Тоді логістичні маршрути залишаться лише на півночі та північному заході. У такий спосіб ворог зможе виконати завдання Путіна – повністю захопити Донеччину. Тому росіян потрібно негайно зупинити.
Де розташована "дорога життя": дивіться на карті