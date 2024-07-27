Протягом останньої доби зафіксовано 122 бойових зіткнень з ворогом на фронті. Українські захисники відбили штурмові дії в районах Глибокого, Синьківки, та Невського.
Ворог здійснив численні атаки на різних напрямках, включаючи Торецький, де провів 19 атак. Ворожі атаки були також зафіксовані на Краматорському, Покровському, та інших напрямках.
Українські сили завдали ворогу втрат в живій силі та техніці, а також атакували позиції противника з використанням авіації та ракетних систем.
Карта бойових дій станом на 27 липня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники уже 885 добу продовжують обороняти нашу державу від загарбників, повертаючи територію нашої держави з окупації. Однак ворог не припиняє тиснути на позиції ЗСУ, зокрема на Сході України.
Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, і здійснив 4 636 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню.
Бої відбулися поблизу Глибокого: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті
Ворог атакував біля Невського: дивіться на карті
Противник штурмував позиції біля Верхньокам'янського: дивіться на карті
Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті
Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
Яка ситуація біля Старомлинівки: дивіться на карті
Окупанти хотіли вибити ЗСУ з району Малої Токмачки: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат наші захисники завдали ворогу
Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".