Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, і здійснив 4 636 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Понад тисячу "демобілізованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 27 липня

Що відбувається на Сході України

Бої відбулися поблизу Глибокого: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Ворог атакував біля Невського: дивіться на карті

Противник штурмував позиції біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Яка ситуація біля Старомлинівки: дивіться на карті

Окупанти хотіли вибити ЗСУ з району Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат наші захисники завдали ворогу

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".