Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, і здійснив 4 636 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Понад тисячу "демобілізованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 27 липня

Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

Бої відбулися поблизу Глибокого: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Ворог атакував біля Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмових дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Противник штурмував позиції біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували п'ять разів в районах Григорівки і Часового Яру.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

Яка ситуація біля Старомлинівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки – загалом провели сім штурмів.

Окупанти хотіли вибити ЗСУ з району Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії.

Яких втрат наші захисники завдали ворогу

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".