За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, и совершил 4 636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.

Бои произошли вблизи Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.

ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Враг атаковал возле Невского: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Противник штурмовал позиции возле Верхнекаменского: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отбили атаки возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.

Какая ситуация возле Старомлиновки: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки – в целом провели семь штурмов.

Оккупанты хотели выбить ВСУ из района Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудар по району Тягинки.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России.

Какие потери наши защитники нанесли врагу

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".