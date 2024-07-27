За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, и совершил 4 636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.

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Противник штурмовал позиции возле Верхнекаменского: смотрите на карте

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

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Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери наши защитники нанесли врагу

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".