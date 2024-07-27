Карта боевых действий по состоянию на 27 июля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 885 сутки продолжают оборонять наше государство от захватчиков, возвращая территорию нашего государства из оккупации. Однако враг не прекращает давить на позиции ВСУ, в частности на Востоке Украины.
За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, и совершил 4 636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.
ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте
Враг атаковал возле Невского: смотрите на карте
Противник штурмовал позиции возле Верхнекаменского: смотрите на карте
Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Россияне атаковали возле Нью-Йорка: смотрите на карте
Враг концентрирует усилия возле Новоалександровки: смотрите на карте
Силы обороны отбили атаки возле Красногоровки: смотрите на карте
Какова ситуация на Юге
Какая ситуация возле Старомлиновки: смотрите на карте
Оккупанты хотели выбить ВСУ из района Малой Токмачки: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери наши защитники нанесли врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".