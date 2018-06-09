Українські військові розповіли, як взяли під контроль село Південне

Село Південне, що на Донеччині, українські війська взяли під контроль місяць тому, станом на тепер це наймасштабніше просуванням українських військових уперед – понад два кілометри.

Уже місяць тут ходять гривні, а не рублі, а люди живуть не за московським, а за київським часом.

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Військовослужбовець Георгій впевнено крокує вулицями Південного, яке українські військові зайняли місяць тому. Усміхнений юнак був одним із тих, хто готував цю операцію.

Перевіряли шляхи на наявність мінно-вибухових перешкод, а підготовка до цієї операції зайняла часу близько місяця. Це, мабуть одна з перших таких операцій, яка пройшла по плану: по плану зайшли, по плану відпрацювали, по плану помінялись,

– розповів військовослужбовець 24 ОМБр імені короля Данила ЗСУ Георгій.

Заходили в ніч з 7 на 8 травня з кількох напрямків. Пересування груп для терористів спершу залишалось непоміченим.



Військовослужбовці звільнили від російських бойовиків село Південне

І повзли, і навколішки йшли – все було, тому що залежало це від різної місцевості. Ми не могли йти парадним кроком по прямій дорогі,

– сказав військовослужбовець Андрій.

Головним завданням на першому етапі було не пустити противника вглиб села. Хоча спроби від нього були, але штурмувати не взялись.

Йшли з тією кількістю особового складу і з тією підтримкою, яка знаходилася позаду нас, на висотах – там де стоять механізовані підрозділи. Взагалі, це було дуже важко,

– відповів Георгій.

Кружляти довкола бійців терористи почали з наступної після заходу ночі. Вони не знали кількості і місць розташування вояків. У першій групі бійців був лише один легко поранений.

Стався вибух, нас відкинуло на дно окопу, потім ми встали і почали відстрілюватися. Мого товариша поранили, але на той час хворобливих відчуттів не було – не до того тоді було,

– прокоментував військовослужбовець 24 ОМБр Олег.

Частину учасників рейду нагородили, та всі сходяться на думці, що найважливіше – не це. Військовослужбовці заявляють, що головне, що населений пункт наш і люди цілі.