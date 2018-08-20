ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на Донбасі

Військовослужбовці 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ спільно з ротою глибинної розвідки витіснили російські окупаційні війська на Донбасі ще на кілька кілометрів і взяли під свій контроль населений пункт Шуми Донецької області.

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що результатом роботи бійців стало завершення створення кільця безпеки навколо міста Торецьк і утворення буферної зони навколо КПВВ "Майорське".

Були проведені заходи з витіснення російських окупаційних військ від населених пунктів для запобігання ведення ними вогню по мирних жителях. Під повний контроль Об'єднаних сил перейшов населений пункт Шуми і дачний масив цього населеного пункту, траса вздовж водопроводу і дачний масив селища Шахти 6-7. Всього взято під контроль більш десяти квадратних кілометрів території так званої "сірої зони",

– наголосив Тимчук.

За його словами, операція була ретельно спланована, організована і стала великою несподіванкою для супротивника. Зокрема, українські війська вночі зайняли тільки що обладнані позиції російських окупаційних військ, які ті облаштували для проведення обстрілу як Збройних сил, так і мирного населення.

"Під час виконання завдання противник чинив опір і намагався відбити деякі позиції. У ході зіткнення загинув молодший сержант ВСУ Дмитро Українець", – додав нардеп.

Також, політик зауважив, що українським військовим вдалося успішно здійснити операцію завдяки мужності, рішучості, досвіду та професіоналізму.

Тимчук додав, що після того як ЗСУ відновлюють контроль в подібних населених пунктах, там відразу ж з'являються всі складові органів державного управління України.