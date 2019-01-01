Как украинские защитники праздновали Новый год под свист пуль

Новогодняя ночь выдалась относительно спокойной, но отсутствие обстрелов тяжелым оружием враг компенсировал салютами из стрелкового.

Как только куранты пробили полночь по Москве, в сторону украинских позиций полетел свинец. Правда, сильно наглеть террористам не дали.

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На передовой Новый год армейский. Даже елку наряжают тем, чем воюют. Однако с врага глаз не спускают и накануне праздника.

Елка украинских защитников

Под Донецким военнослужащие заметили вражеский танк.

"Они не стреляли, только выехали, немного покрутили башней и исчезли. На территории Украины танков не должно быть, а если должен быть, то наш", – сказал военнослужащий ВСУ "Американец".

Пока идут приготовления к новогодней ночи, по позициям ходил военный капеллан.

Нужно дать вдохновение, что о них заботится Господь. Он их благословляет и дает надежду,

– отметил военный капеллан Александр.

Военнослужащий "Волк" с начала войны встречает Новый Год только на передовой – Углегорск, Майорск, Марьинка и уже второй раз здесь, рядом с Донецким аэропортом.

Украинский воин "Волк"

"В 23 часа мы смотрим, как встречают русские Новый Год. Для нас – это плюс, потому что они указывают некоторые свои позиции новые – трассеры видно", – рассказал украинский защитник "Волк".

В новогоднюю ночь командование Операции объединенных сил позволило поздравить террористов салютом в ответ.

Воины говорят, что "руки чешутся" разгромить вражеские позиции из всего имеющегося вооружения. Однако используют только разрешенное "Минском".

Дали им немного отпор, думаю не раз еще дадим. Они немного сопротивляются, мы тоже. Мы себя обидеть не дадим. Я Новый год уже второй раз встречаю здесь, на этих позициях,

– заявил военнослужащий ВСУ "Тюлька".

Под отдаленные выстрелы к бойцам приходит украинский Новый год.

Украинские защитники

В честь праздника командир делает исключение и позволяет собратьям сделать по глотку шампанского. И конечно провозглашает тост.

Это 110 годовщина со дня рождения Степана Бандеры, я хочу провозгласить этот тост, что патриархи нашей национальной идеи помнятся,

– сказал военнослужащий ВСУ "Вертухай".

Пятый Новый Год на украинском Востоке прошел под традиционные свинцовые салюты и с очередной надеждой, что уже в 2019 году война закончится победой.