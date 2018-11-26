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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Під час виступу Порошенка у Раді спалахнула штовханина: фото

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      Рада запровадила воєнний стан: після виступу Порошенка спалахнула штовханина
      Рада запровадила воєнний стан: після виступу Порошенка спалахнула штовханина / Прес-служба Петра Порошенка

      Ввечері 26 листопада під час виступу з трибуни парламенту Президента України Петра Порошенка у сесійній залі було гаряче.

      26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення в Україні режиму воєнного стану. За відповідне рішення проголосувало 276 народних депутатів.

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      Перед голосування з парламентської трибуни виступив Президент Петро Порошенко.

      Проте не всі нардепи сприймали його виступ схвально.

      Під час виступу Порошенко кілька разів переривав свою промову і одного разу навіть звернувся до нардепів з проханням "не матюкатись".

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      Є спроба перетворити засідання Верховної Ради на клоунаду, бо надто серйозні питання стоять на порядку денному,
      – спробував Порошенко словесно заспокоїти нардепів.

      Коли президент закінчив виступ з трибуни до нього підійшов Ляшко і почали сходитись й інші нардепи.

      Саме в момент, коли Парубій ставив на голосування закон про затвердження указу про запровадження воєнного стану сталась штовханина біля трибуни.

      Верховна Рада воєнний стан сутички
      Рада проголосувала за введення воєнного стану

      На трансляції було помітно, як депутат від БПП Сергій Березенко зіштовхнувся з іншим нардепом, а той не втримався на ногах і врізався у суфлер, із якого зачитував свою промову Порошенко.

      Верховна Рада воєнний стан сутички
      Після виступу Порошенка у Раді спалахнули сутички 

      Щоправда, у серйозну сутичку ця штовханина не переросла, бо колеги встигли розборонити нардепів.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      В Україні ввели воєнний стан: хроніка подій
      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Верховна Рада Новини політики Сутички Петро Порошенко Законодавство
      Джерело: 24 канал
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