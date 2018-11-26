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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В закон про воєнний стан внесли правку: подробиці

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      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / фото з відкритих джерел

      У закон про воєнний стан внесена правка, відповідно до якої, вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.

      Про це під час екстренного засідання Верховної Ради повідомив спікер Андрій Парубій.

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      Під час дебатів спільно ми дійшли до розуміння, що в законі буде виправлено, що термін введення воєнного стану обмежується до 30 днів, і було вирішено, що вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року,
      – заявив він.

      Додамо, що президент Порошенко раніше обгрунтував свою пропозицію щодо введення воєнного стану на 30 днів тим, що не хоче, аби він накладався на початок виборчої кампанії в Україні.

      Нагадаємо, вночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Верховна Рада Воєнний стан в Україні Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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