В закон о военном положении внесли правку: подробности

В закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.

Об этом во время экстренного заседания Верховной Рады сообщил спикер Андрей Парубий.

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Во время дебатов совместно мы пришли к пониманию, что в законе будет исправлено, что срок введения военного положения ограничивается 30 днями, и было решено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года,

– заявил он.

Добавим, что президент Порошенко ранее обосновал свое предложение о введении военного положения на 30 дней тем, что не хочет, чтобы оно накладывалось на начало избирательной кампании в Украине.

Напомним, ночью на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.