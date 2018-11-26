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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Порошенко возвращается в Верховную Раду

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      Президент Украины Петр Порошенко возвращается в Верховную Раду Украины, чтобы выступить перед народными депутатами.

      Об этом в прямом эфире сказала журналистка 24 канала.

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      По ее словам, главы фракций сейчас заседают в кабинете председателя Верховной Рады Андрея Парубия, а народные депутаты находятся в сессионном зале.

      Ранее сообщалось, что Порошенко прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Однако поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он решил покинуть стены парламента.

      Напомним, ночью на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Верховная Рада Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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