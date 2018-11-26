Порошенко покинул Раду так и не выступив перед депутатами

Президент Украины Петр Порошенко покинул стены украинского парламента. Он отменил свое выступление перед депутатами.

Об этом сообщает УП.

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Известно, что Порошенко прождал час, чтобы выступить с трибуны Рады. Однако поскольку Ляшко и Тимошенко блокировали работу, он решил покинуть стены парламента.

Кроме этого, известно, что нардепы не смогли провести консультации с главой государства относительно введения в Украине военного положения.

"Президент был в кабинете Парубия. Там были Геращенко Парубий, Бурбак, возможно, еще кто-то. Больше никого туда не пускали. И он просто взял и уехал. Простые депутаты не смогли пообщаться с Петром Алексеевичем", – сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Напомним, ночью на 26 ноября прошли заседания СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения.



Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября. В заседании должен был принимать участие Президент Украины Петр Порошено.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.