19:20
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Порошенко покинув Раду так і не виступивши перед депутатами

      18581 Читать новость на русском
      Верховна Рада України
      Верховна Рада України / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко покинув стіни українського парламенту. Він скасував свій виступ перед депутатами.

      Про це інформує УП.

      Читайте також: У грудні я внесу в Раду проект рішення про проведення президентських виборів, – Порошенко

      Відомо, що Порошенко прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Проте оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він вирішив покинути стіни парламенту.

      Окрім цього, відомо, що нардепи не змогли провести консультації з главою держави стосовно запровадження в Україні воєнного стану.

      "Президент був у кабінеті Парубія. Там були Геращенко, Парубій, Бурбак, можливо, ще хтось. Більше нікого туди не пускали. І він просто взяв і поїхав. Прості депутати не змогли поспілкуватися з Петром Олексійовичем", – повідомила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

      Нагадаємо, вночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану.

      Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада. У засіданні мав брати участь Президент України Петро Порошено.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      сьогодні , 19:01 Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      Яніна Ткачук 2679
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      сьогодні , 17:06 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 24575
      Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      сьогодні , 17:02 Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      4049
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сьогодні , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1896
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 15:38 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 58323
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головне за день: гинуть військові, терористи готуються до "виборів"
       1 листопада 2014 , 23:56 0
      В разі потреби ми в змозі захистити себе, - представник України при ООН про Крим
       1 березня 2014 , 14:49 8
      З'явилась перша інформація про нову Skoda Rapid
       31 серпня , 12:05
      УЄФА суворо покарав російський клуб за поведінку вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів
       24 листопада , 15:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук