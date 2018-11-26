Порошенко повертається у Верховну Раду

Президент України Петро Порошенко повертається до Верховної Ради України, щоб виступити перед народними депутатами.

Про це в прямому ефірі сказала журналістка 24 каналу.

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За її словами, голови фракцій зараз засідають у кабінеті голови Верховної Ради Андрія Парубія, а народні депутати знаходяться у сесійній залі.

Раніше повідомлялося, що Порошенко прочекав годину, щоб виступити з трибуни Ради. Проте оскільки Ляшко і Тимошенко блокували роботу, він вирішив покинути стіни парламенту.

Нагадаємо, вночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстренному засіданні 26 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.