Час для єдності, – Вакарчук закликав політиків не використовувати загрозу у власних цілях

26 листопада о 16 годині народні депутати повинні були зібратися у Раді для голосування щодо введення воєнного стану.

Святослав Вакарчук закликав політикум не використовувати загрозу України у власних цілях.

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"Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

Музикант ж закликав об'єднатися, бо тільки тоді ми зможемо вимагати підтримки та такої ж згуртованості від всього світу.

Зараз, як ніколи,час для єдності,

– наголосив Вакарчук.

Закликаю всіх учасників політичного процесу не використовувати реальну загрозу безпеці України у власних політичних цілях.Тільки продемонструвавши спільну позицію ми зможемо вимагати такої ж згуртованості від всього світу.Зараз, як ніколи,час для єдності! #StopRussianAgression — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 26, 2018

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента