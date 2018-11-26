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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Час для єдності, – Вакарчук закликав політиків не використовувати загрозу у власних цілях

      1464 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото з відкритих джерел

      26 листопада о 16 годині народні депутати повинні були зібратися у Раді для голосування щодо введення воєнного стану.

      Святослав Вакарчук закликав політикум не використовувати загрозу України у власних цілях.

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      "Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

      Музикант ж закликав об'єднатися, бо тільки тоді ми зможемо вимагати підтримки та такої ж згуртованості від всього світу.

      Зараз, як ніколи,час для єдності,
      – наголосив Вакарчук.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Верховна Рада Воєнний стан в Україні Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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