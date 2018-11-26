Время для единства, – Вакарчук призвал политиков не использовать угрозу в собственных целях

26 ноября в 16 часов народные депутаты должны были собраться в Раде для голосования по введению военного положения.

Святослав Вакарчук призвал политикум не использовать угрозу Украине в собственных целях.

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"Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявления перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокировки Андрей Парубий все же объявил перерыв.

Музыкант же призвал объединиться, ибо только тогда мы сможем требовать такой же сплоченности от всего мира.

Сейчас, как никогда, время для единства,

– отметил Вакарчук.

Закликаю всіх учасників політичного процесу не використовувати реальну загрозу безпеці України у власних політичних цілях.Тільки продемонструвавши спільну позицію ми зможемо вимагати такої ж згуртованості від всього світу.Зараз, як ніколи,час для єдності! #StopRussianAgression — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 26, 2018

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.



В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, его должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.