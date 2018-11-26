00:01
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Во время выступления Порошенко в Раде вспыхнула потасовка: фото

      2264 Читати новину українською
      Рада ввела военное положение: после выступления Порошенко вспыхнула потасовка
      Рада ввела военное положение: после выступления Порошенко вспыхнула потасовка / Пресс-служба Петра Порошенка

      Вечером 26 ноября во время выступления с трибуны парламента Президента Украины Петра Порошенко в сессионном зале было жарко.

      26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в Украине режима военного положения. За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов.

      Читайте также: Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями

      Перед голосованием с парламентской трибуны выступил Президент Петр Порошенко.

      Однако не все нардепы воспринимали его выступление положительно.

      Во время выступления Порошенко несколько раз прерывал свою речь и однажды даже обратился к нардепам с просьбой "не материться".

      Читайте также: Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)

      Существует попытка превратить заседания Верховной Рады в клоунаду, потому что слишком серьезные вопросы стоят на повестке дня,
      – попытался Порошенко словесно успокоить нардепов.

      Когда президент закончил выступление с трибуны к нему подошел Ляшко и начали сходиться и другие нардепы.

      Именно в момент, когда Парубий ставил на голосование закон об утверждении указа о введении военного положения произошла потасовка возле трибуны.

      Верховна Рада воєнний стан сутички
      Рада проголосовала за введение военного положения

      На трансляции было заметно, как депутат от БПП Сергей Березенко столкнулся с другим нардепом, а тот не удержался на ногах и врезался в суфлер, с которого зачитывал свою речь Порошенко.

      Верховна Рада воєнний стан сутички
      После выступления Порошенко в Раде вспыхнули стычки

      Правда, в серьезную драку эта толкотня не переросла, потому что коллеги успели разнять нардепов.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

      В УКРАИНЕ ВВЕЛИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине Верховная Рада Законодательство столкновения Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 26 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук