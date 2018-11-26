Во время выступления Порошенко в Раде вспыхнула потасовка: фото

Вечером 26 ноября во время выступления с трибуны парламента Президента Украины Петра Порошенко в сессионном зале было жарко.

26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в Украине режима военного положения. За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов.

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Перед голосованием с парламентской трибуны выступил Президент Петр Порошенко.

Однако не все нардепы воспринимали его выступление положительно.

Во время выступления Порошенко несколько раз прерывал свою речь и однажды даже обратился к нардепам с просьбой "не материться".

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Существует попытка превратить заседания Верховной Рады в клоунаду, потому что слишком серьезные вопросы стоят на повестке дня,

– попытался Порошенко словесно успокоить нардепов.

Когда президент закончил выступление с трибуны к нему подошел Ляшко и начали сходиться и другие нардепы.

Именно в момент, когда Парубий ставил на голосование закон об утверждении указа о введении военного положения произошла потасовка возле трибуны.



Рада проголосовала за введение военного положения

На трансляции было заметно, как депутат от БПП Сергей Березенко столкнулся с другим нардепом, а тот не удержался на ногах и врезался в суфлер, с которого зачитывал свою речь Порошенко.



После выступления Порошенко в Раде вспыхнули стычки

Правда, в серьезную драку эта толкотня не переросла, потому что коллеги успели разнять нардепов.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.