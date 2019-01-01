Год депутатских драк в Раде: кто пострадал больше всего

Пока артисты идут в политику, профессиональные политики упражняются в организации шоу, боксерских турниров и в телеэфире, и в парламенте.

В этом году в Верховной Раде обошлось без разорванных пиджаков или разбитого пресс-поинта.

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Однако от своей привычки драться в сессионном зале депутаты тоже не отказались. Из-за того, что Евгений Мураев назвал пленного украинского режиссера Олега Сенцова террористом, в парламенте подрались "народнофронтовец" Юрий Береза и оппоблоковец Сергей Долженков. Последний пытался доказать, что Мураев не их, а внефракционный. И к тому же, его выражение не верно поняли.

Не удержался Юрий Береза и когда Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны баннер, которым призывали отдать его партийного босса Медведчука под суд. "Фронтовик" попал прямо в лицо оппоненту, но больше всего досталось соратнику Шуфрича в новоутворенной политсиле – Юрию Бойко.



Юрий Береза напал на Нестора Шуфрича

Больше всего в сессионном зале парламента пострадал Петр Порошенко. Но не физически, а морально. Во время голосования за введение военного положения, нардепы так упорно дрались возле трибуны, что разбили президентский суфлер. А стойка, на которой он крепился, попала главе президентской фракции Артуру Герасимову в лоб.

Однако в этом году народные депутаты начали освоение новой площадки для драк – теперь бои без правил устраивают в эфирах телеканалов.

Из-за гей-парада в прямом эфире подрались Сергей Шахов и Игорь Мосийчук.



Сергей Шахов и Игорь Мосийчук

Нардеп от "Воля народа" так толкнул радикала, что тот не удержался на ногах и упал. Но на этом спор не закончился. После эфира нардепы подрались еще и в лифте.

Не удержался Мосийчук и во время совместного эфира с пророссийским политологом Александром Семченко. После словесной перепалки нардеп набросился на оппонента. А спор был вокруг отмены поправок к законопроекту об уголовном судопроизводстве.



Игорь Мосийчук и Александр Семченко

Внефракционный Сергей Мельничук решил отомстить "Радикальной партии" за то, что исключили его из парламентской фракции. В прямом эфире он пытался ударить своего однопартийца Дмитрия Линько, но их разняли. После эфира Мельничук не успокоился и надавал коллеге пинков.

И впервые за двадцать лет драка произошла в эфире телеканала Рада. Нардеп от "БПП" Олег Барна набросился на свободовца Юрия Левченко, потому что тот вспомнил ДТП с его участием.



Олег Барна набросился на свободовца Юрия Левченко

В целом, Олег Барна часто попадает в скандалы. Однажды обматерил журналиста прямо в стенах парламента, когда тот спросил о кнопкодавстве.

Однако справедливости ради стоит сказать, что дерутся не только наши депутаты. Горячие схватки возникают и в парламенте Турции, а во время сессии Европарламента подрались два депутата от Великобритании. Из-за стычки один из них выпал в окно. Его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Следовательно, на фоне этих драк, украинские парламентарии выглядят более-менее прилично. Из-за их рукопашных боев преимущественно страдает техника.