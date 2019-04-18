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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський розповів, як часто літає до Коломойського і спілкується з ним

      1736 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Журналісти програми "Схеми" довідалися, що за 2 роки кандидат у президенти Володимир Зеленський 13 разів літав в міста, де проживає його бізнес-партнер Ігор Коломойський. Зеленський стверджує, що в політичний період до олігарха не літав.

      Окрім того, шоумен і кандидат у президенти наголошує: він спілкується із Коломойським лише щодо бізнесу. Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

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      Так, на запитання журналіста щодо зустрічей із Коломойським Зеленський відповів, що у політичний період не літав до країн, де мешкає олігарх.

      Мені здається, я в політичний період точно туди не літав. Може бути, у нас були якісь виступи. У нас були. І для нього теж були,
      – сказав він.

      Окрім того, Зеленський підтвердив, що справді літав на день народження Коломойського до Тель-Авіва у лютому 2018 року.

      "Я не був у нього на цьому дні народженні, а на минулому – так. Ми виступали з "Кварталом". Це – нормально, це – робота", – пояснив кандидат у президенти.


      Зеленський літав двічі до Тель-Авіва протягом 2018 року

      Зеленський також додав, що не часто бачиться із Коломойським та спілкується з ним виключно щодо бізнесу. Шоумен додав, що олігарх, а точніше телеканал 1+1 заборгував компанії "Квартал 95" грошей.

      "Із Коломойським ми спілкуємося по бізнесу. У нас серйозна компанія "Квартал 95". У нас багато суперечок з цього приводу. Річ у тім, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. Він винен, нашій компанії винен канал 1+1. Або мій основний партнер Сергій Шефір, або я – ми спілкуємося з Коломойським", – наголосив Зеленський.

      Водночас, кандидат у президенти не уточнив суму, яку його компанії заборгували. Він лише додав, що "йдеться не про дві гривні".


      Ще більше перельотів він здійснив до Женеви, де до серпня 2018 року мешкав Коломойський

      Зазначимо, що журналісти програми "Схеми" дізналися: Зеленський літав у Женеву (де мешкав Коломойський) в лютому, квітні, листопаді та грудні 2017-го року, а потім – в січні, в лютому (двічі), в березні, в квітні (двічі) та у червні 2018 року. У п’яти з цих поїздок адвокат Ігоря Коломойського, Андрій Богдан, літав разом з ним. Влітку 2018 року Коломойський переїхав до Ізраїлю. Вже після цього Зеленський двічі літав у Тель-Авів у супроводі Андрія Богдана: у листопаді та грудні 2018-го року. Під час грудневої поїздки до Зеленського і Богдана долучився голова партії "Слуга Народу" Іван Баканов.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський
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