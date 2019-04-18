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      Коломойский о своих взаимоотношениях с Зеленским: У нас сложились человеческие такие отношения

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал об отношениях, которые связывают его с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Да, он заявил, что теснее общаться с шоуменом начал в 2012 году, когда компания "Квартал 95" подписала каонтракт с телеканалом 1+1.

      До этого Коломойский с Зеленским были знакомы, однако, по словам олигарха, это было "шапочное знакомство: "добрый день – до свидания". Об этом Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода".

      Читайте также: Зеленский рассказал, как часто летает к Коломойскому и общается с ним

      В конце 2011 – начале 2012-го мы проводили с ним (Зеленским – 24 канал) достаточно сложные и длительные переговоры: у него заканчивался контракт с "Интером", и мы были заинтересованы, чтобы он перешел на 1+1. Он хотел проводить переговоры не только с руководством канала, а хотел, чтобы кто-то был из мажоритарных акционеров. Познакомились в деловой обстановке, во время проведения переговоров. Как-то после этого сложились какие-то человеческие такие отношения,
      – уточнил Коломойский.

      Кроме того, олигарх подтвердил то, что Зеленский летал к нему в Женеву.

      "Были визиты вежливости, поздравления с днем ​​рождения. Я иногда поздравлял его с днем ​​рождения. Ну, часто в телефонном режиме поздравлял. А так присутствовал, кажется, за все время на одном дне рождения, и он у меня был на дне рождении, возможно, 1-2 раза ", – сказал Коломойский.

      Также олигарх добавил, что решение Зеленского уйти в политику было самостоятельным. Он также добавил, что если Зеленский захочет попросить у него совета, обязательно ее окажет.

      Кроме того, Коломойский заявил, что после президентских выборов собирается вернуться в Украину.

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      Теги: Игорь Коломойский Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики
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