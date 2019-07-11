Робитимуть все, аби реалізувати вимоги Москви, – Сироїд про Медведчука і Бойка в парламенті

Проросійські сили набирають великий відсоток серед рейтингів партій. До чого може призвести присутність "Опозиційної платформи "За життя" у парламенті у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка та кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд

За її словами, загрози великі, тому що така велика пристуність проросійської політичної сили в парламенті є деструктивною з багатьох міркувань.

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"Звичайно, що ці люди – і Медведчук, і Бойко, і всі, хто будуть в цій політичній силі представлені – будуть робити все для того, щоби юридично реалізувати всі вимоги Москви в українському парламенті. Це те, проти чого, наприклад, ми – "Самопоміч" й інші політичні сили – виступали всі ці п'ять років. Тобто ми зберегли країну ще на п'ять років", – зазначила Сироїд.

Вона наголосила, що невідомо, якою буде конфігурація Верховної Ради. І невідомо, чи там буде достатньо людей протистояти власне проросійським та антидержавницьким намірам.

Зміни до Конституції обов'язково принесуть, обов'язково будуть інші юридичні рішення. Можливо, навіть і те, що пропонує Медведчук – це консорціум так званий по газотранспортій системі – фактично, віддати нашу газотранспортну систему росіянам. Я думаю, що буде дуже багато різних пропозицій, і таких, які відповідають інтересам виключно Росії,

– застерегла Сироїд.

Також вона додала, що ще однією загрозою, яку мало хто усвідомлює (бо не пам'ятають діяльності Віктора Медведчука в парламенті), є те, що він є руйнатором всіх державних інституцій України. І однією з його місій буде знецінення української державності.

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"Сиджу в кабінеті, в якому до цього був Віктор Медведчук. І велика ймовірність, що він туди повернеться. І це буде відповідальність людей, українців за те, хто буде сидіти у цих кабінетах. Треба думати про наслідки для нас і для наших дітей", – підкреслила кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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