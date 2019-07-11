Робитимуть все, аби реалізувати вимоги Москви, – Сироїд про Медведчука і Бойка в парламенті
Проросійські сили набирають великий відсоток серед рейтингів партій. До чого може призвести присутність "Опозиційної платформи "За життя" у парламенті у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка та кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд
За її словами, загрози великі, тому що така велика пристуність проросійської політичної сили в парламенті є деструктивною з багатьох міркувань.
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"Звичайно, що ці люди – і Медведчук, і Бойко, і всі, хто будуть в цій політичній силі представлені – будуть робити все для того, щоби юридично реалізувати всі вимоги Москви в українському парламенті. Це те, проти чого, наприклад, ми – "Самопоміч" й інші політичні сили – виступали всі ці п'ять років. Тобто ми зберегли країну ще на п'ять років", – зазначила Сироїд.
Вона наголосила, що невідомо, якою буде конфігурація Верховної Ради. І невідомо, чи там буде достатньо людей протистояти власне проросійським та антидержавницьким намірам.
Зміни до Конституції обов'язково принесуть, обов'язково будуть інші юридичні рішення. Можливо, навіть і те, що пропонує Медведчук – це консорціум так званий по газотранспортій системі – фактично, віддати нашу газотранспортну систему росіянам. Я думаю, що буде дуже багато різних пропозицій, і таких, які відповідають інтересам виключно Росії,
– застерегла Сироїд.
Також вона додала, що ще однією загрозою, яку мало хто усвідомлює (бо не пам'ятають діяльності Віктора Медведчука в парламенті), є те, що він є руйнатором всіх державних інституцій України. І однією з його місій буде знецінення української державності.
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"Сиджу в кабінеті, в якому до цього був Віктор Медведчук. І велика ймовірність, що він туди повернеться. І це буде відповідальність людей, українців за те, хто буде сидіти у цих кабінетах. Треба думати про наслідки для нас і для наших дітей", – підкреслила кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.
Дивіться відео: хто такий Віктор Медведчук
У "Самопомочі" прокоментували заяву Зеленського про люстрацію
Напередодні глава держави Володимир Зеленський запропонував розширити люстрацію на період президентства Петра Порошенка. Проте це доволі нелогічно, адже і в команді чинного президента є чимало людей, до яких її потрібно було б застосувати. Таку думку висловила кандидатка в народні депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.
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Про яку заяву йдеться? Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:
- посада президента України,
- всіх народних депутатів,
- голови Верховної Ради,
- членів уряду,
- генерального прокурора,
- голови Служби безпеки,
- голови Антимонопольного комітету,
- голови Фонду держмайна,
- голів Державної фіскальної служби і митниці,
- секретаря Ради національної безпеки і оборони,
- керівництва оборонних підприємств.
Сироїд же зазначила, що Айварус Абрамавичус, якого нещодавно обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" – міністр економіки часів Порошенка. А чинний секретар РНБО Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів.
Люстрація – це відповідальність. Колективна відповідальність за певні суспільні наслідки. Коли був прийнятий закон про люстрацію тих, хто працював оточенні Януковича, то це була форма їх відповідальності за те, до чого вони привели країну – фактично до війни,
– зазначила політик.
"Таким чином їм зупинили можливість далі рухатися в кар'єрі. В цьому є сенс. Сенсу люстрації, яку запропонував Володимир Зеленський, я поки що не бачу", – наголосила Сироїд.
Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Комуністичній партії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організаціях чи працювали в органах КДБ. Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.
На думку Оксани Сироїд, такі заяви можуть робитись для того, аби відволікти від проблем, які потрібно вирішувати президенту і людям, яких він призначив.
"Два місяці в нас вже є секретар РНБО. А де стратегія національної безпеки? Мені здається, що це – набагато важливіше. Йдуть якісь перемовини, відбуваються міжнародні зустрічі, є певні обіцянки. От сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним. Про що вони говорять?", – сказала кандидатка в нардепи.
Й додала, що люди повинні знати, якою лінією рухатиметься президент.
Про високі рейтинги "Слуги народу"
Ефект, який ми спостерігаємо з підтримкою політичної сили "Слуга народу" – це є продовженням тої хвилі, яка привела до влади Володимира Зеленського.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловила спікер Верховної Ради та кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.
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За її словами, це бажання новизни і заперечення системи, яка існувала. У такий спосіб люди сказали, що все що було – все погано, не розбираючись. Нехай буде нове, раптом воно буде краще.
Це ефект підтримки партії "Слуги народу" та "Голос". Більшість людей навіть не знають, що є партія Слуга народу. Вони будуть голосувати за Зеленського,
– заявила Сироїд.
Вона додала, хоча Зеленський не йде на парламентські вибори, але в людей далі є стереотипно сприйняття, як заперечення системи.
На жаль, багатьох людей буде очікувати розчарування, тому що не все нове краще. І ті люди одразу стануть старими після складення присяги. Вони вже не будуть нові,
– заявила спікер Верховної Ради.
А ось, на думку Оксани Сироїд, висока підтримка проросійських сил – це наслідок безкарності за часів минулої влади, бо ніхто не був покараний. Вони спокійно мали можливість агітувати та шукати підтримку. Ще у них сильний медіаресурс, який скуповує Віктор Медведчук, з метою – зомбувати українських людей.
Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу