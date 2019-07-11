Сироїд пояснила високі рейтинги "Слуги народу"

Ефект, який ми спостерігаємо з підтримкою політичної сили "Слуга народу" – це є продовженням тої хвилі, яка привела до влади Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила віце-спікерка Верховної Ради та кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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За її словами, це бажання новизни і заперечення системи, яка існувала. У такий спосіб люди сказали, що все що було – все погано, не розбираючись. Нехай буде нове, раптом воно буде краще.

Це ефект підтримки партії "Слуги народу" та "Голос". Більшість людей навіть не знають, що є партія Слуга народу. Вони будуть голосувати за Зеленського,

– заявила Сироїд.

Вона додала, хоча Зеленський не йде на парламентські вибори, але в людей далі є стереотипно сприйняття, як заперечення системи.

На жаль, багатьох людей буде очікувати розчарування, тому що не все нове краще. І ті люди одразу стануть старими після складення присяги. Вони вже не будуть нові,

– заявила спікерка Верховної Ради.

А ось, на думку Оксани Сироїд, висока підтримка проросійських сил – це наслідок безкарності за часів минулої влади, бо ніхто не був покараний. Вони спокійно мали можливість агітувати та шукати підтримку. Ще у них сильний медіаресурс, який скуповує Віктор Медведчук, з метою – зомбувати українських людей.