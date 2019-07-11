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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Сироїд пояснила високі рейтинги "Слуги народу"

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Ефект, який ми спостерігаємо з підтримкою політичної сили "Слуга народу" – це є продовженням тої хвилі, яка привела до влади Володимира Зеленського.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловила віце-спікерка Верховної Ради та кандидатка у депутати від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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      За її словами, це бажання новизни і заперечення системи, яка існувала. У такий спосіб люди сказали, що все що було – все погано, не розбираючись. Нехай буде нове, раптом воно буде краще.

      Це ефект підтримки партії "Слуги народу" та "Голос". Більшість людей навіть не знають, що є партія Слуга народу. Вони будуть голосувати за Зеленського,
      – заявила Сироїд.

      Вона додала, хоча Зеленський не йде на парламентські вибори, але в людей далі є стереотипно сприйняття, як заперечення системи.

      На жаль, багатьох людей буде очікувати розчарування, тому що не все нове краще. І ті люди одразу стануть старими після складення присяги. Вони вже не будуть нові,
      – заявила спікерка Верховної Ради.

      А ось, на думку Оксани Сироїд, висока підтримка проросійських сил – це наслідок безкарності за часів минулої влади, бо ніхто не був покараний. Вони спокійно мали можливість агітувати та шукати підтримку. Ще у них сильний медіаресурс, який скуповує Віктор Медведчук, з метою – зомбувати українських людей.

      рейтинги партій верховна рада зеленський слуга народу
      Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Партія Голос Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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