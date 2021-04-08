В перечне самых богатых людей Украины оказались известные политики и бизнесмены. Первую тройку самых влиятельных богачей возглавили олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Соответствующий рейтинг сформировало издание НВ совместно с ведущими экономистами, политологами и главными редакторами авторитетных изданий.

Важно Самые зажиточные люди мира: кто из украинцев попал в рейтинг Forbes

Самые богатые люди Украины: свежий рейтинг

Ринат Ахметов – самый богатый украинец, чье состояние НВ и Dragon Capital в 2020 году оценили в 6,6 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге отечественных богачей – результат многолетних усилий по ведению бизнеса на самых концентрированных рынках экономики страны, которые пользуются особым отношением госрегуляторов. Петр Порошенко - пятый президент Украины взобрался на эту вершину другим путем. Кроме гигантского кондитерского бизнеса Roshen, бывший лидер Украины сплотил вокруг себя патриотический электорат и отличился, как опытный политик. Игорь Коломойский - олигарх, которым сейчас интересуется даже американское ФБР. Свой путь он начал с коммерческой сферы еще в середине 80-х. Виктор Медведчук - серый кардинал, кум Путина и экс-руководитель администрации президента Кучмы оказался на четвертой строчке рейтинга. Он владеет большим количеством активов в энергетике и металлургии. Виктор Пинчук - успешный бизнесмен, меценат, финансирует культурные проекты и образовательные программы. Его состояние составляет более 2,4 миллиарда долларов. Вадим Новинский - народный депутат, состояние которого оценивается в более 1,2 миллиарда долларов. Сергей Левочкин - бывший регионал может быть благодарным за свое богатство медиагруппе "Интер". Дмитрий Фирташ - украинский олигарх, владеющий более 1,2 миллиарда долларов. Одной из первых схем, которые сделали Дмитрия Фирташа по-настоящему богатым и влиятельным – была "РосУкрЭнерго". Компания-посредник, которая закупала газ в России и продавала в Украине, на ровном месте получая сверхприбыли. Александр и Галина Гереги - доход владельцев "Эпицентра-К" составляет более 1,1 миллиарда долларов. Григорий и Игорь Суркисы - известные как футбольные меценаты и спортивные функционеры. Но у них также есть серьезные бизнес-активы.



Влияние олигархов на различные сферы нашей жизни / Инфографика НВ

Интересно, что все эксперты, которых опросило НВ, признали угрозы существования группы олигархов. К примеру, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что проблема с олигархами заключается не в их исключительном богатстве, а в том контроле над СМИ и политиками, с помощью которого они приумножают свою финансовую силу.

Похожее мнение озвучил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер. Он отметил, что много лет олигархи постоянно продолжают контролировать украинскую политику и экономику всеми доступными им способами.

Запрос на деолигархизацию существует, и от него никуда не деться. Он был движущей силой очень многих протестов, включая два Майдана,

– напомнил политтехнолог Сергей Гайдай.

С ним согласился эксминистр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он добавил: "Люди все больше и больше ждут деолигархизации.



Влияние олигархов на общественную жизнь украинцев / Инфографика НВ