Найбагатший олігарх Ахметов: як він прокладав собі шлях та яких депутатів контролює в Раді

В усіх рейтингах українських багатіїв Рінат Ахметов посідає першу сходинку. Його теперішні статки такі ж фантастично великі, яким безнадійно бідним було його дитинство у передмісті Донецька. Аж поки він не знайшов себе у новій реальності шалених 90-их.

За словами екс-голови Секретаріату президента Віктора Ющенка Олега Рибачука, в Ахметова була репутація надзвичайно жорсткої людини в бізнесі, з ним ніхто не хотів жартувати.

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"З однієї сторони, його слово все важило, з іншої сторони всі махлювання та зради закінчувалися падінням в шахту – і метафорично, і буквально через особливості 90-их років. Потім Ахметов вийшов на новий рівень, створив свою корпорацію, почав запрошувати західних людей, а від свої менеджерів почав вимагати цивілізованих правил гри", – додав Рибачук.



Рінат Ахметов

Згодом Ахметов опинився в українському парламенті, де спершу засідав особисто, а тепер – контролює велику його частину. В кінці-кінців взяв під контроль величезні шматки вітчизняної економіки, навчившись домовлятися з будь-якою владою. А потужна медіагрупа допомагає йому лобіювати політичні і бізнес-інтереси.

Ахметов захоплюється футболом

Проте справжньою пристрастю Ахметова завжди був футбол. І на відміну від решти олігархів це для нього справді не спроба відбілити репутацію спортивними перемогами. Він вкладає шалені гроші в донецький "Шахтар", президентом якого є.

Потрібно сказати що одну річ – для нього реально є був важливим футбол. На зустрічах, якщо ви мали хоча б одну вільну годину, ви буде говорити про футбол. Бо він ним просто живе. Але Ахметов не використовував футбол для того, щоб там створити щось для себе, він реально цим живе. Для Ахметова нічого ціннішого, ніж футбол і його клуб донецький "Шахтар" не існує,

– наголосив Рибачук.

Саме зі стадіону в Донецьку почалось справжнє сходження Ахметова. Після того як 15 жовтня 1995 року прямо під час футбольного матчу від вибуху на стадіоні загинув Алік Грек – так званий "хазяїн" Донецька та бізнес-партнер Ріната Ахметова – майбутній олігарх перебрав на себе усі справи загиблого.



Алік Грек

"Грек і Ахметов жили в дуже злиденних татарських сім’ях, вони були великими друзями. Проте ходили чутки, що це Ахметов влаштував (йдеться про вибух, через який загинув Грек). Але Ахметов просто на дві хвилини запізнився, інакше, він би теж загинув", – сказав Рибачук.

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Саме Ахметов міг стати людиною, яка зупинила "русскую вєсну" на Донбасі. Міг, але не схотів. І від цього програли усі: і Донецьк, і країна.

Які партії контролює Ахметов?

Головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський розповів, що олігархи між собою не борються, а намагаються розділити сфери впливу. Так, Ахметов, який сидить у енергетиці, не пхається в розподілення газу, де сидить Фірташ.

Як і кожний пристойний олігарх, Ахметов має власні інтереси і пішаків у владі. Колись, три скликання тому, він і сам засідав в парламенті – але за 4,5 роки він пропустив 529 з 530 засідань. Тепер його інтереси в Раді просто представляють депутатські групи – частина "Опоблоку" і "Радикальна партія".



Депутати з "Радикальної партії"

Аби олігархи не мали можливості просувати свої бізнес-інтереси через підконтрольних депутатів в Раді, мають працювати законодавчі запобіжники. А депутати – мають декларувати наявність конфлікту інтересів. Проте розслідувати і довести корупційну змову між депутатом і олігархом – майже неможливо.

На чому заробляє Ахметов?

Втративши левову частину активів через війну, Ахмєтов тим не менше не втратив впливу. А за президентства Порошенка його бізнес-імперія лише розрослась. І ось лише кілька прикладів того, на чому збагатився олігарх.

"Влада зробила все, аби Україні не могла купувати електроенергію за кордоном, адже тоді б ціни на енергію Ахметова впали", – додав Шалайський.

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Схеми Ахметова. Одна зі схем, яка не просто збагачує Ахметова, а руйнує українську економіку – сонячна енергетика. Проте основна схема, на якій заробляє олігарх разом із Порошенком – сумнозвісний "Роттердам+".

Справді, руйнування монополій могло б позбавити олігархів такої колосальної влади. І Україна останні 5 років постійно декларує намір боротися з монополістами. Проте далі декларацій справа не йде. Словом, якщо і є в Україні щось незмінне і стабільне – то це олігарх Рінат Ахметов. Можуть падати світові ринки, а країну може накрити війною – а його бізнес-імперія продовжує процвітати.