На заводі Ахметова сталася масштабна аварія: шокуюче відео

У Маріуполі в конвертерному цеху "Азовсталь", що належить компанії олігарха Ріната Ахметова "Метінвест", пролилися тисячі тонн чавуну.

Під час виконання технологічної операції металургійного циклу прогорів міксер. Рідкий чавун, який там був, вилився на технологічний майданчик і розтікся по ньому.

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Унаслідок аварії ніхто не постраждав. На "Азовсталі" запевнили, що навколишньому середовищу нічого не загрожує.

На відео масштабної пожежі видно, як люди посеред палаючого металу закидають вогнетривами потоки чавуну. Під час аварії пролилося дві тисячі тонн цього сплаву.