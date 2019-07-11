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      У Підмосков'ї горіла ТЕЦ: відео

      103 Читать новость на русском
      Пожежа на ТЕЦ
      Пожежа на ТЕЦ / Скрін з відео

      Під Москвою, у Митищах, горить північна теплоелектроцентраль. Вогонь видно з доріг та деяких районів російської столиці.

      Висота полум'я сягала 50-ти метрів, повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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      Там горіли ємності з паливом. Вогонь перекинувся ще й на сусідню автозаправну станцію.

      На місці події працювали пожежники. Шосе поруч перекривали для руху транспорту, щоб приборкати полум'я, задіяли навіть авіацію. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати вибух.

      До ліквідації вогню залучили майже 80 рятувальників, 24 одиниці спецтехніки, а також з Москви відправили 50 одиниць техніки. Також до гасіння залучили пожежні поїзди. Загальна площа пожежі становила 1400 квадратних метрів.

      Відомо, що під час пожежі загинула одна людина, ще 13 – постраждали. Повністю загоряння усунули десь о 16:00.

      Дивіться відео про про пожежу під Москвою:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа Жертви
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