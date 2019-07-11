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      Шахта горить на Дніпропетровщині: до лікарні потрапили 6 гірників

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      Пожежа спалахнула на шахті імені Сташкова на Дніпропетровщині
      Пожежа спалахнула на шахті імені Сташкова на Дніпропетровщині / Ілюстративне фото

      Пожежа спалахнула на шахті імені Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна на Дніпропетровщині. Вранці 11 липня з вогнем борються надзвичайники. Через пожежу 6 шахтарів потрапили до лікарні.

      Коли пожежа тільки зайнялася, в шахті перебували 329 гірників, з них 28 – на аварійній ділянці, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Всіх шахтарів підняли на поверхню.

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      Причина пожежі – замикання силового кабелю, що призвело до займання дерев’яних елементів.

      Зараз пожежу гасять воєнізовані гірничорятувальні загони Міненерговугілля. Вони також контролюють рудникову атмосферу та зводять вибухостійкі перемички, щоб ізолювати аварійну ділянку.

      де ще в Україні останнім часом ставалися аварії на шахтах:
      blog_ava
      Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?
      сьогодні
      3354
      Теги: Новини України Пожежа Аварії на шахтах Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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