Шахта горить на Дніпропетровщині: до лікарні потрапили 6 гірників

Пожежа спалахнула на шахті імені Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна на Дніпропетровщині. Вранці 11 липня з вогнем борються надзвичайники. Через пожежу 6 шахтарів потрапили до лікарні.

Коли пожежа тільки зайнялася, в шахті перебували 329 гірників, з них 28 – на аварійній ділянці, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Всіх шахтарів підняли на поверхню.

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Причина пожежі – замикання силового кабелю, що призвело до займання дерев’яних елементів.

Зараз пожежу гасять воєнізовані гірничорятувальні загони Міненерговугілля. Вони також контролюють рудникову атмосферу та зводять вибухостійкі перемички, щоб ізолювати аварійну ділянку.