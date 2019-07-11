Шахта горить на Дніпропетровщині: до лікарні потрапили 6 гірників
Пожежа спалахнула на шахті імені Сташкова "ДТЕК Павлоградвугілля" в селі Мар'їна на Дніпропетровщині. Вранці 11 липня з вогнем борються надзвичайники. Через пожежу 6 шахтарів потрапили до лікарні.
Коли пожежа тільки зайнялася, в шахті перебували 329 гірників, з них 28 – на аварійній ділянці, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Всіх шахтарів підняли на поверхню.
Читайте також: На окупованій Донеччині загинув на шахті гірник
Причина пожежі – замикання силового кабелю, що призвело до займання дерев’яних елементів.
Зараз пожежу гасять воєнізовані гірничорятувальні загони Міненерговугілля. Вони також контролюють рудникову атмосферу та зводять вибухостійкі перемички, щоб ізолювати аварійну ділянку.
де ще в Україні останнім часом ставалися аварії на шахтах:
-
13 черв 2019Двоє гірників загинули на шахті в Донецькій області
-
-
-
-
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі