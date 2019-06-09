Трагедія на окупованих територіях Донбасу: у двох шахтах загинули гірники

Двоє гірників загинули 6 червня в Донецькій області на привітній шахті біля міста Сніжне, а 8 червня загинули ще двоє – на шахті у Довжанському (до 2016 року називався Свердловським) районі Луганської області. Шахти, де сталися трагедії, розташовані на окупованих територіях.

Поблизу непідконтрольного українській владі міста Сніжне у Донецькій області в приватній гірничій виробці загинули два шахтарі. Про це повідомило видання "Донецкие новости".

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Гірники працювали на глибині 200 метрів і у визначений час не піднялися на поверхню. Рятувальники згодом змогли лише виявити і підняти на поверхню тіла двох загиблих: 1982 і 1980 років народження.

Точну причину загибелі шахтарів не назвали, однак експертиза встановила, що рівень кисню у виробці був усього 6%.

Про наймасштабніші трагедії на шахтах України і загибель понад півтисячі гірників – у матеріалі 24 каналу.

Ще двоє гірників загинули на шахті у іншій псевдореспубліці – на окупованій Луганщині. Трагедія сталася 8 червня, пишуть "Новости Донбасса", і відомо про неї ще менше, ніж про попередню.

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На ділянці шахти, що належить підприємству "БОРС" "в результаті нещасного випадку" у допоміжному похилому стовбурі загинули чоловіки 1977 і 1984 років народження. Коли прибули рятувальники, шахтарів уже підняли на поверхню без ознак життя.