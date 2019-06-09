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      Трагедія на окупованих територіях Донбасу: у двох шахтах загинули гірники

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      Одразу дві трагедії трапилися на шахтах у псевдореспубліках
      Одразу дві трагедії трапилися на шахтах у псевдореспубліках / donmining.info

      Двоє гірників загинули 6 червня в Донецькій області на привітній шахті біля міста Сніжне, а 8 червня загинули ще двоє – на шахті у Довжанському (до 2016 року називався Свердловським) районі Луганської області. Шахти, де сталися трагедії, розташовані на окупованих територіях.

      Поблизу непідконтрольного українській владі міста Сніжне у Донецькій області в приватній гірничій виробці загинули два шахтарі. Про це повідомило видання "Донецкие новости". 

      29 травня трагедія сталася на Львівщині: обвалилася порода на шахті "Лісова", загинули люди

      Гірники працювали на глибині 200 метрів і у визначений час не піднялися на поверхню. Рятувальники згодом змогли лише виявити і підняти на поверхню тіла двох загиблих: 1982 і 1980 років народження.

      Точну причину загибелі шахтарів не назвали, однак експертиза встановила, що рівень кисню у виробці був усього 6%.

      Про наймасштабніші трагедії на шахтах України і загибель понад півтисячі гірників – у матеріалі 24 каналу.

      Ще двоє гірників загинули на шахті у іншій псевдореспубліці – на окупованій Луганщині. Трагедія сталася 8 червня, пишуть "Новости Донбасса", і відомо про неї ще менше, ніж про попередню.

      Читайте також: 25 квітня на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на непідконтрольній уряду України території Луганської області вибухнув метан, загинули 17 гірників

      На ділянці шахти, що належить підприємству "БОРС" "в результаті нещасного випадку" у допоміжному похилому стовбурі загинули чоловіки 1977 і 1984 років народження. Коли прибули рятувальники, шахтарів уже підняли на поверхню без ознак життя.

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      Теги: Новини України Аварії на шахтах Жертви Новини Донецька Новини Луганська
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