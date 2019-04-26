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      На шахті в так званій "ЛНР" стався вибух, є загиблі

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      Шахта "Східкарбон"
      Шахта "Східкарбон" / Фото з відкритих джерел

      Інцидент стався на шахті Східкарбон в Юр'ївці. Там вибухнув метан, в результаті загинули щонайменше четверо гірників.

      Вибух на шахті Східкарбон на непідконтрольній уряду України території Луганської області стався у четвер, 25 квітня. Про це повідомив Громадському глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      Читайте також: Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ

      За попередніми даними, стався вибух метану, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини. Аварія сталася близько 11 ранку 25 квітня. Водночас вибухи на шахті станом на ніч тривають – виділяється газ метан з вирубок.

      Волинець зазначив, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, в Лисичанську. Втім, "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників в Росії – з Ростовської області, що більш ніж за 200 кілометрів.

      За даними російського агентства ТАСС, на шахту відправляють працівників МНС Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що на шахті сталася "надзвичайна ситуація". Рятувальники, зокрема гірські рятувальники, виїхали на шахту для порятунку та надання медичної допомоги.

      Що відомо про шахту "Східкарбон"?Шахта є єдиною міні-шахтою на території Лутугинського району. З другого півріччя 2014 року у зв'язку з бойовими діями робота "Східкарбону" була припинена.

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      Теги: Жертви Вибух Новини Луганська Новини України
      Джерело: 24 Канал
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