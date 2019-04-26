Инцидент произошел на шахте "Востоккарбон" в Юрьевке. Там взорвался метан, в результате погибли по меньшей мере четверо горняков.

Взрыв на шахте "Востоккарбон" на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области произошел в четверг, 25 апреля. Об этом сообщил "Громадському" глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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По предварительным данным, произошел взрыв метана, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Авария произошла около 11 утра 25 апреля. В то же время взрыва на шахте состоянию на ночь продолжаются – выделяется газ метан из вырубок.

Волынец отметил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Впрочем, "власть" "ЛНР" решила обратиться к спасателям в России – с Ростовской области, более чем за 200 километров.

По данным российского агентства ТАСС, на шахту отправляют работников МЧС России. Российские СМИ сообщают, что на шахте произошла "чрезвычайная ситуация". Спасатели, в частности горные спасатели выехали на шахту для спасения и оказания медицинской помощи.

Из внутренних ресурсов пророссийских боевиков стало известно, что сейчас спасатели спускаются под землю для ликвидации последствий взрыва. На поверхность подняли 2 тела, под завалами находятся еще 15 горняков. Отмечается, что шансы, что они живы – минимальны.

Смотрите видео: Спасатели продолжают разбирать завалы на шахте "Востоккарбон"

Что известно о шахте "Схидкарбон"?Шахта является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года у связи с боевыми действиями робота "Востоккарбона" была приостановлена.