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      Трагедия на оккупированных территориях Донбасса: на двух шахтах погибли горняки

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      Сразу две трагедии произошли на шахтах в псевдореспубликах
      Сразу две трагедии произошли на шахтах в псевдореспубликах / donmining.info

      Двое горняков погибли 6 июня в Донецкой области на частной шахте возле города Снежное, а 8 июня погибли еще двое – на шахте в Довжанском (до 2016 года назывался Свердловским) районе Луганской области. Шахты, где произошли трагедии, расположенные на оккупированных территориях.

      Вблизи неподконтрольного украинской власти города Снежное в Донецкой области на частной горной выработке погибли два шахтера. Об этом сообщило издание "Донецкие новости".

       29 мая трагедия произошла на Львовщине: обвалилась порода на шахте "Лесная", погибли люди

      Горняки работали на глубине 200 метров и в определенное время не поднялись на поверхность. Спасатели впоследствии смогли только обнаружить и поднять на поверхность тела двух погибших: 1982 и 1980 годов рождения.

      Точную причину гибели шахтеров не назвали, однако экспертиза установила, что уровень кислорода в выработке был всего 6%.

      О масштабных трагедиях на шахтах Украины и гибели более полутысячи горняков – в материале 24 канала.

      Еще двое горняков погибли на шахте в другой псевдореспублике – на оккупированной Луганщине. Трагедия произошла 8 июня, пишут "Новости Донбасса", и известно о ней еще меньше, чем о предыдущей.

      Читайте также: 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области взорвался метан, погибли 17 горняков

      На участке шахты, принадлежащей предприятию "БОРС" "в результате несчастного случая" во вспомогательном наклонном стволе погибли мужчины 1977 и 1984 годов рождения. Когда прибыли спасатели, шахтеров уже подняли на поверхность без признаков жизни.

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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Жертвы Аварии на шахтах
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