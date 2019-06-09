Трагедия на оккупированных территориях Донбасса: на двух шахтах погибли горняки

Двое горняков погибли 6 июня в Донецкой области на частной шахте возле города Снежное, а 8 июня погибли еще двое – на шахте в Довжанском (до 2016 года назывался Свердловским) районе Луганской области. Шахты, где произошли трагедии, расположенные на оккупированных территориях.

Вблизи неподконтрольного украинской власти города Снежное в Донецкой области на частной горной выработке погибли два шахтера. Об этом сообщило издание "Донецкие новости".

29 мая трагедия произошла на Львовщине: обвалилась порода на шахте "Лесная", погибли люди

Горняки работали на глубине 200 метров и в определенное время не поднялись на поверхность. Спасатели впоследствии смогли только обнаружить и поднять на поверхность тела двух погибших: 1982 и 1980 годов рождения.

Точную причину гибели шахтеров не назвали, однако экспертиза установила, что уровень кислорода в выработке был всего 6%.

О масштабных трагедиях на шахтах Украины и гибели более полутысячи горняков – в материале 24 канала.

Еще двое горняков погибли на шахте в другой псевдореспублике – на оккупированной Луганщине. Трагедия произошла 8 июня, пишут "Новости Донбасса", и известно о ней еще меньше, чем о предыдущей.

Читайте также: 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области взорвался метан, погибли 17 горняков

На участке шахты, принадлежащей предприятию "БОРС" "в результате несчастного случая" во вспомогательном наклонном стволе погибли мужчины 1977 и 1984 годов рождения. Когда прибыли спасатели, шахтеров уже подняли на поверхность без признаков жизни.