На окупованій Донеччині загинув на шахті гірник

Аварія сталася на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 метрів. Вона розташована поблизу міста Торецьк.

На аварійній ділянці перебували 2 гірників, одному з них вдалося врятуватися самостійно, повідомили у прес-службі ДСНС.

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Причиною трагедії став раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи.

Один гірник загинув одразу на місці. Його тіло рятувальники підняли на поверхню о 03:15. Іншому гірнику вдалося врятуватися самостійно. До рятувальних робіт залучили 4 гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

На момент аварії всього в шахті працювало 119 гірників. Наразі робота шахти призупинена.

Останнім часом на шахтах часто трапляються трагедії. Двоє гірників загинули 6 червня в Донецькій області на шахті біля міста Сніжне, а 8 червня загинули ще двоє – на шахті у Довжанському (до 2016 року називався Свердловським) районі Луганської області. Шахти, де сталися трагедії, розташовані на окупованих територіях.

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