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      Чому загинули шахтарі на Донеччині

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      У прокуратурі розповіли обставини загибелі 2 шахтарів на Донеччині
      У прокуратурі розповіли обставини загибелі 2 шахтарів на Донеччині / News.bigmir.net (ілюстративне фото)

      Причиною загибелі 2 гірників на території шахтоуправління "Покровське" стали отримані травми внаслідок порушення правил безпеки. Прокуратура Донеччини проводить у цій справі досудове розслідування.

      12 червня під час доставки матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави один з елементів секції механізованого кріплення притиснув до стіни 36-річного гірника, який контролював цей процес. Отримавши відкриту рану, потерпілий помер на місці.

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      Того ж дня кількома годинами пізніше 41-річний гірник виконував підземні роботи з обслуговування конвеєра на 12-му південному конвеєрному штреку. Під час цього шахтар потрапив під конвеєрну дробарку та помер від отриманих численних травм.

      За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ознаками порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Слідчі з’ясовують всі обставини загибелі шахтарів.

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      Теги: Новини України Аварії на шахтах Новини Донецька Надзвичайні ситуації Розслідування Жертви
      Джерело: 24 канал
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