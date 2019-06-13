Двоє гірників загинули на шахті в Донецькій області

Двоє гірників загинули 12 червня у шахтоуправлінні "Покровське" на Донеччині. Причини загибелі шахтарів з’ясовують спеціальні комісії.

У шахтоуправлінні "Покровське" уточнили, що 1 гірник очисного забою загинув у результаті нещасного випадку. Цього ж дня машиніст підземних установок зазнав травм, які були несумісними з життям.

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Де ще останнім часом гинули шахтарі?

26 травня на шахті "Лісова" у Львівській області стався обвал породи. В результаті інциденту загинули 2 гірників Михайло Турко та Михайло Павлик.

6 червня на приватній шахті біля міста Сніжне на окупованій Донеччині загинули 2 гірників.

8 червня на шахті у Довжанському на окупованій Луганщині загинули 2 гірників.



Шахтоуправління "Покровське" / Фото biz.censor.net.ua