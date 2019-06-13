18:44
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Двоє гірників загинули на шахті в Донецькій області

      180 Читать новость на русском
      На Донеччині загинули 2 шахтарів
      На Донеччині загинули 2 шахтарів / Vchasnoua.com

      Двоє гірників загинули 12 червня у шахтоуправлінні "Покровське" на Донеччині. Причини загибелі шахтарів з’ясовують спеціальні комісії.

      У шахтоуправлінні "Покровське" уточнили, що 1 гірник очисного забою загинув у результаті нещасного випадку. Цього ж дня машиніст підземних установок зазнав травм, які були несумісними з життям.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини: ключові тези і відео розмови

      Де ще останнім часом гинули шахтарі?

      шахтоуправління Покровське загинули шахтарі аварія
      Шахтоуправління "Покровське" / Фото biz.censor.net.ua

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили
      сьогодні
      25363
      Теги: Новини України Жертви Новини Донецька Аварії на шахтах Надзвичайні ситуації Вугільна промисловість
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      сьогодні , 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      216
      Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      сьогодні , 18:02 Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      Ірина Поліщук 504
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      сьогодні , 17:09 Коломойский атакует НБУ через... Барышевский суд
      Блог Соцмережі 562
      Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сьогодні , 16:33 Російсько-окупаційні війська намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 563
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук