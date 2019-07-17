Дмитро Фірташ: хто він такий та на що впливає в Україні

16 липня увійде в історію як день, коли Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених штатів Америки. Саме цього дозволу не вистачало американцям аби затримати бізнесмена, який фактично переховується у Відні.

Так може завершитись п'ятирічна історія переслідування Федеральним Бюро Розслідувань США українського багатія, якого звинувачують у хабарництві і створенні злочинного угрупування.

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Деталі цієї справи ще спливуть в американських судах. Проте історія з Фірташем видається набагато глибшою і цікавішою, ніж просто корупційна оборудка, на який його впіймало ФБР.

"Перший раз я побачив фото Дмитра Фірташа на обкладинці журналу FinancialTimes, коли був у Лондоні. На цілий розворот була розписана його біографія", – згадав екс-голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.



Дмитро Фірташ

Однією з найперших схем, які зробили Дмитра Фірташа по-справжньому багатим та впливовим – була "РосУкрЕнерго". Компанія-посередник, яка закуповувала газ в Росії і продавала в Україні, на рівному місці отримуючи надприбутки. За часів помаранчевого уряду саме за цю схему точилась найжорсткіша війна. І в цій війні по черзі перемагали то Дмитро Фірташ, то Юлія Тимошенко.

Створили спільне підприємство. Штаб-квартира була Швейцарії, "нафарширована ФСБшниками", за хабарі нашим посадовцям. Це схема, яка, за чутками, придумана Сергієм Львочкіним при Леоніді Кучмі. Вона дозволяла Росії корумпувати будь-яку українську владу, бо мова йшла про мільярди. Юлія Тимошенко захищала цю схему,

– сказав Олег Рибачук.

Проте не можна говорити про Дмитра Фірташа і не згадати про Сергія Льовочкіна. Цю групу впливу в українському політикумі так і називають – група Фірташа-Льовочкіна. Останній у політиці дуже давно.



Сергій Льовочкін

Він працював ще в Адміністрації президента Леоніда Кучми і вже тоді вмів знаходити спільну мову з дуже різними впливовими людьми. А згодом – заправляв на Банковій за президентства Віктора Януковича.

Про Льовочкіна мені багато розповідав Віктор Янукович, коли я став керівником служби прем’єр-міністра. Я думав, що він "донецький", але його завербували. Янукович запропонував таку форму співпраці й мені, сказавши, що ми таких людей дуже цінуємо. У Льовочкіна з Медведчуком був конфлікт, тому що він хитріший. Він намагався також показувати свою лояльність до американців, коли був головою Адміністрації. Льовочкін недоолігарх, але його зоряний час був, коли він зробив альянс з Фірташем,

– заявив Олег Рибачук.

Саме Сергій Льовочкін привів Дмитра Фірташа до Януковича, стверджує Олег Рибачук. І це партнерство зробило групу Льовочкіна-Фірташа тими, ким ми їх знаємо сьогодні. Монополістів у сфері виробництва азотних добрив, власників чисельних облгазів, одного з найбільших телеканалів та впливових політичних гравців.

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"Льовочкін був потрібен, щоб балансувати вплив Ріната Ахметова. Якщо людина стала президентом і його хтось фінансував, утримував і керував, то в першу чергу, таку людину хочуть позбутися. Льовочкін запропонував Януковичу мати свого фінансиста, свій гаманець. Саме на цю роль згодився Дмитро Фірташ", – запевнив Рибачук.

Та насправді дует Фірташа-Льовочкіна являє собою тріо. Третю скрипку у ньому грає колишній міністр часів Януковича Юрій Бойко. І поєднує їх дуже давня співпраця, кажуть знавці.



Юрій Бойко

Розподіл функцій між ФІрташем, Льовочкіним і Бойком був справді дуже логічним. Кожен у тріо грав свою роль. І без кожного з них досягнути таких колосальних успіхів було б не можливо.

Юрій Бойко – це давній партнер Льовочкіна та Фірташа. Наскільки я розумію, але на початку 2000-х років, коли Льовочкін був першим помічником Кучми, Бойко-керівником "Нафтогазу", а Фірташ ще не був олігархом, лише починав створювати спільні проеки з "Газпромом". Тоді вони вже були партнерами і кожен грав свою роль,

– розповів політолог Володимир Фесенко.

Зрештою Дмитро Фірташ втратив контроль над газовою трубою. Проте не перестав бути олігархом. Попри тривале перебування у Відні, навіть зараз окрім потужного і впливового телеканалу, Фірташ досі лишається монополістом одразу в кількох сферах. Наприклад, на ринку азотних добрив.

Разом з тим вже майже 10 років група Фірташа-ЛЬовочкіна і Бойка є дуже впливовою в українській політиці. Спочатку вони грали в складі "Партії регіонів", потім, після її розвалу і втечі Януковича – в "Опоблоці", а зараз Льовочкін і Бойко йдуть в Раду у прохідній частині списку разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком.



Юрій Бойко та Сергій Льовочкін

Офіційно американці звинувачують Фірташа у дачі хабаря в Індії за отримання дозволу на розробки титану. Проте екс-голова Секретаріату Ющенка Олег Рибачук припускає, що історія з Дмитром Фірташем набагато глибша і може стосуватись Російських спецслужб і їх глибокої мережі агентури не тільки в Україні, а і в Європі.

Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

Звісно, допоки вина людини не доведена, ставити на ній тавро злочинця не можна. Проте Дмитро Фірташ і справді один з перших українських олігархів, який має усі шанси потрапити до в'язниці. Щоправда, як і Павло Лазаренко, не до української, а американської.

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Розслідування федералами справи українського олігарха Фірташа може відкрити світу дуже багато правди про українську політику та реальний масштаб втручання Росії в неї. Питання в тому, чи готові українці і українські правоохоронні органи почути таку правду.