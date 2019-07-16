Що відомо про олігарха Пінчука та чому проти нього була Тимошенко з Коломойським

Віктора Пінчука – другу найбагатшу людину країни – прийнято називати успішним бізнесменом, меценатом і донором. Він фінансує культурні проекти і освітні програми, підтримує молодих митців і майбутніх. Та так було не завжди. Ще 15 років тому Віктора Пінчука сприймали в суспільстві як зятя діючого президента Леоніда Кучми і класичного олігарха.

Як наголосив екс-голова секретаріату президента Віктор Ющенка Олег Рибачук, батьком олігархічної системи є Леонід Кучма, а Пінчук, до того як стати його зятем, не був олігархом.

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"А щодо "Криворіжсталі" був показовий анекдот, коли у Пінчука вже народилася дитина. Якось подзвонив Кучма, а на фоні було чути як плаче дитина. Коли президент запитав "Чого дитина плаче?", Пінчук відповів "Криворіжсталь" просить", – розповів Рибачук.

Він додав, що найбільшим союзом був Пінчук – Ахметов, але схема була така: "Пінчук вирішував політичне питання, а Ахметов платив". Так, за "Криворіжсталь" заплатили 800 мільйонів доларів, але грошей Пінчука там немає, лише Ахметова.

Союз Пінчука та Ахметова

Саме Віктор Пінчук напередодні Помаранчевої революції був головним фігурантом скандалу з "Криворіжсталлю". В розпал протестів 2004 року команда Віктора Ющенка наполягала, зокрема, і на тому, аби державі повернули незаконно приватизовані об’єкти. Не дивно, що саме зять Кучми Пінчук став одним з основних антигероїв і противників Помаранчевої революції.



Металургійний комбінат "Криворіжсталь"

Саме металургійний комбінат "Криворіжсталь" став такою собі "вітриною" постреволюційних перетворень. Його реприватизували і незабаром повторно продали. Державне підприємство, яке у 2004 році Пінчук і Ахметов купили за 800 мільйонів доларів вже через рік на відкритому конкурсі продають іноземному інвестору за ціну у 6 разів вищу – 4,5 мільярди доларів.

Цікаво, що за аукціоном "Криворіжсталь" активно вболівав Путін. Виявилося, що він дійсно це робив. Мені Путін сказав, що ціна стала не цікава росіянам – для них це було дорого,

– наголосив Рибачук.

Проте, Віктор Пінчук та історія боротьби України за "Криворіжсталь" демонструє, що не буває хороших і поганих олігархів.

Чому проти Пінчука співпрацювали Тимошенко і Коломойський

Після Помаранчевої революції і відсторонення Леоніда Кучми Пінчук втратив свій колосальний вплив на владу. А для нового очільника уряду Юлії Тимошенко, та інших олігархів, які її підтримували, саме він стає ворогом номер один.

"Прем’єрство Тимошенко було найгіршим кошмарем для Пінчука в ті часи. А його хронічним опонентом є Коломойський. І тоді на хвилі Помаранчевої революції Коломойський вирішив відхопити від Пінчука деякі підприємства. Тому Тимошенко грала у парі з Коломойським, аби забрати в Пінчука землі", – сказав екс-голова секретаріату президента Віктор Ющенка.



Ігор Коломойський та Юлія Тимошенко

За словами Рибачука, вони (Тимошенко і Пінчук, – 24 канал) чомусь категорично один одного не сприймали. Наприклад, до Медведчука вона так не ставилася. З тих часів у Коломойського з Пінчуком почалися складні стосунки.

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Щоб називатись олігархом, бізнесмен повинен володіти кількома речами – монополією в одному з секторів економіки, потужними медіа – в ідеалі рейтинговими телеканалами, і впливом на політику. Віктора Пінчука сьогодні часто називають колишнім олігархом. Єдине, чим з цих трьох атрибутів він беззаперечно володіє – це великий медіахолдинг.



Віктор Пінчук

Власної фракції в парламенті Пінчук ніколи не мав і не має, лише кількох депутатів вважають його людьми. Втім, після Помаранчевої революції, яка знесла клан Кучми, Пінчук не припинив намагатись впливати на владу.

Пінчук вважає, що "в Європу треба йти разом з РФ"

"Пінчук зробив ряд геополітичних помилок, коли він раптом почав писати власне бачення про стосунки з Росією. І коли з ним говориш про теми НАТО-ЄС, то він не може собі уявити, що це може бути без РФ. Він вважав, що "в Європу треба йти разом з РФ", – відповів Рибачук.

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Ще один метод впливу, який давно використовує Віктор Пінчук – це щедра фінансова підтримка іноземних політиків через їх благодійні фонди. Як от наприклад, пожертви фонду родини екс-президента США Біла Клінтона. А зараз американські спецслужби закидають Пінчуку фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Чи бувають взагалі олігархи колишніми? Капітали Віктора Пінчука працюють і примножуються, так само як аудиторія його холдингу StarLightMedia. Кажуть, він і далі пробує вкладитися в політичні проекти. Наприклад, зараз політологи приписують йому підтримку політичної партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Пінчук підтримує дуже дорогі, але невдалі політичні проекти. Так, він ходив всюди і говорив, що Яценюк буде президентом, потім казав, що Кличко буде президентом. Олігарх постійно когось шукає, вибудовує стосунки, але будь-яка спроба формувати політсили, як це робить Коломойський, йому не вдається,

– наголосив Рибачук.

Як би Віктор Пінчук не намагався відбілити свою репутацію, скільки б грошей він не вклав у створення свого нового іміджу прогресивного капіталіста і мецената, він назавжди залишиться олігархом. І не тільки через те, що увесь світ пам'ятає звідки він взяв свої капітали, а ще й тому, як сказав Олег Рибачук: "Олігарха виправить тільки могила".