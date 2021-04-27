Оточення олігарха Ріната Ахметова хоче відмежуватися від "Опозиційної платформи – За життя". У ЗМІ з'явилась інформація, що вони запланували створити нову власну партію.

Виданню вдалося поспілкуватись з одним із давніх соратників Ахметова. Саме він розповів деталі.

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В оточенні олігарха роздумують про запуск власної повноцінної партії,

– написала "Українська правда".

У виданні наголосили, що мовиться не про "ребрендинг" старого "Опоблоку". Нова партія нібито не буде ні проросійською, ні проєвропейською.

"Все побачите у найближчі місяці. Можу лише сказати так: Зеленський показав нам всім приклад, що зараз немає сенсу створювати проросійську партію, чи проєвропейську партію – адже це означає, що ці партії працюватимуть на інтереси інших країн", – сказав один із давніх соратників Ахметова.

Хто увійде до партії

Відомо, що у нову політичну силу можуть увійти молоді люди. Розглядають і кандидатуру тих, хто раніше не займався політикою.

Водночас важливо, щоб люди мали трудовий і кар'єрний стаж – переважно на великих підприємствах Ахметова та Вадима Новинського.