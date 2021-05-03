В "Слуге народа" допускают, что ряд парламентариев могут действовать в интересах Рината Ахметова. В то же время сам олигарх и те нардепы, кому вменяют его влияние, опровергают это.

Ахметов заверил, что не причастен к решениям, которые принимают те или иные парламентарии. Мол, они сами решают, как им голосовать в Раде.

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"Я утверждаю, что ни на кого не влияю. Каждый депутат Рады сам принимает свои решения и сам несет за них ответственность. Перед собой и своими избирателями", – заверил олигарх.

Кто может лоббировать интересы Ахметова

Несколько депутатов "Слуги народа" допускают вероятное влияние олигарха за "группу Павлюка". Говорится о голосовании за инициативы, касающиеся энергетических вопросов.

Справка. В расследовании Bihus.info говорится о том, что "группу Павлюка" координирует Олег Марусяк. В нее также могут входить Игорь Негулевский, Павел Павлиш, Юлия Диденко и другие.

По данным ряда украинских СМИ, в IX созыве Верховной Рады в интересах Ахметова могут действовать:

ряд нардепов "Батькивщины";

много внефракционных депутатов;

примерно 30 нардепов из "группы Павлюка".

В то же время парламентарии, которым вменяют голосование в интересах Ахметова, все это отрицают. Среди тех, кто опроверг эти слухи, есть Сергей Тарута и Людмила Буймистер.