Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець. Наразі розмов про голосування Буймістер у фракції не було.

До теми Рада попередньо підтримала законопроєкт про олігархів

Людмила Буймістер, на думку Олени Мошенець, абсолютно чітко не лише для своєї фракції, а й для всієї Верховної Ради та для суспільства заявила, що вона не погоджується з президентським законопроєктом, тобто не погоджується навіть з ідеєю розділення економічної та політичної влади.

"Вона (Буймістер – 24 канал) є мажоритарницею, тобто вона може як самостійно вийти з фракції, так і фракція може запропонувати її виключення, тобто для неї це не несе жодних ризиків у плані того, що вона позбувається мандату. Тобто як політичний діяч вона просто може спрямувати свою активність у трохи інше русло, з іншими поглядами", – сказала депутатка.

Терміни щодо другого читання не вдалося скоротити

Голосів для того, щоб проголосувати історичний законопроєкт щодо олігархів у першому читанні вистачило. Проте голосів на те, щоб скоротити дні підготовки до другого читання, щоб мовилося не про 14 днів, а 7 – ні.

"Навіть якщо врахувати 2 тижні підготовки, то в четвер, наступного пленарного тижня, закінчуються терміни, і відповідно, залишається лише один пленарний день – п'ятниця, для того, щоб почати розгляд. Враховуючи кількість правок, а ми розуміємо, що їх буде багато, п'ятниці не вистачить, а з 19 липня у нас тиждень роботи з виборцями", – розповіла Олена Мошенець.

Також вона повідомила, що керівництво фракції вже попередило, що до 24 липня можливі позачергові засідання.

Олена Мошенець про закон щодо олігархів: дивіться відео

Закон щодо олігархів: коротко