Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Сейчас разговоров о голосовании Буймистер во фракции не было.

К теме Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

Людмила Буймистер, по мнению Елены Мошенец, абсолютно четко не только для своей фракции, но и для всей Верховной Рады и для общества заявила, что она не соглашается с президентским законопроектом, то есть не соглашается даже с идеей разделения экономической и политической власти.

"Она (Буймистер – 24 канал) является мажоритарщицей, то есть она может как самостоятельно выйти из фракции, так и фракция может предложить ее исключение, то есть для нее это не несет никаких рисков в плане того, что она лишается мандата. То есть как политический деятель она просто может направить свою активность в немного другое русло, с другими взглядами", – сказала депутат.

Сроки по второму чтению не удалось сократить

Голосов для того, чтобы проголосовать исторический законопроект относительно олигархов в первом чтении хватило. Однако голосов на то, чтобы сократить дни подготовки ко второму чтению, чтобы говорилось не о 14 днях, а 7 – нет.

"Даже если учесть 2 недели подготовки, то в четверг, на следующей пленарной неделе, заканчиваются сроки, и соответственно, остается лишь один пленарный день – пятница, для того, чтобы начать рассмотрение. Учитывая количество правок, а мы понимаем, что их будет много, пятницы не хватит, а с 19 июля у нас неделя работы с избирателями", – рассказала Елена Мошенец.

Также она сообщила, что руководство фракции уже предупредило, что до 24 июля возможны внеочередные заседания.

Елена Мошенец о законе относительно олигархов: смотрите видео

Закон относительно олигархов: кратко