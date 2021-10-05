Нардеп от "слуг" рассказала, что в Трускавце ей удалось переговорить с президентом. Об этом Буймистер заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

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Буймистер прокомментировала вероятное исключение ее из фракции "Слуга народа"

Я, как и вся страна, читаю новостные ленты, когда они появляются после брифингов господина Арахамии или господина Корниенко. Но со мной личных разговоров не было,

– заявила политик.

Она также рассказала, что во время съезда фракции в Трускавце ей "удалось пару минут поговорить с президентом, который бы не знал о намерениях Давида Арахамии исключить меня из фракции".

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Она добавила, что они договорились о встрече с президентом, где Буймистер расскажет не только "почему голосовала красной кнопкой относительно важного законопроекта. Я дам ему (президенту – 24 канал) механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и чуть дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот исход борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский".

Она также рассказала, что президент "сказал, что мы в ближайшее время найдем время", а потому ждет подтверждения встречи.

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