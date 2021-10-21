Народна депутатка була зі всім незгодна. Про це в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зауважив "слуга народу" Олексій Устенко.
До теми Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"
Устенко: Це було логічне рішення
Він пояснив, що Буймістер на багатьох публічних виступах часто говорила речі, які абсолютно не збігались з думкою фракції і законами, які подавали колеги.
Може, вона свою партію створить,
– сказав Устенко.
За його словами, нардепка зі всім не погоджувалась. Тому було логічне рішення:
- або щоб вона стала позафракційною;
- або щоб знайшла себе в будь-якій іншій депутатській групі чи фракції, де їй буде комфортно і де вона зможе максимально втілювати свої законодавчі ініціативи.
"Але в будь-якому випадку, якщо в неї з партією розходяться думки, то логічно (виключити її – 24 канал)", – додав "слуга народу".
Чому Буймістер виключили з фракції
- В жовтні з'явилась інформація, що Людмилу Буймістер виключать із фракції "Слуга народу".
- Адже вона голосувала проти відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради та закону про олігархів.
- У "Слузі народу" пояснювали, що відповідні рішення нардепки важко пояснити людям.
- Сама ж Буймістер заявила, що у "слуг" було "негласне правило" про рішення фракції.