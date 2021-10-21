Народна депутатка була зі всім незгодна. Про це в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зауважив "слуга народу" Олексій Устенко.

До теми Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Устенко: Це було логічне рішення

Він пояснив, що Буймістер на багатьох публічних виступах часто говорила речі, які абсолютно не збігались з думкою фракції і законами, які подавали колеги.

Може, вона свою партію створить,

– сказав Устенко.

За його словами, нардепка зі всім не погоджувалась. Тому було логічне рішення:

або щоб вона стала позафракційною;

або щоб знайшла себе в будь-якій іншій депутатській групі чи фракції, де їй буде комфортно і де вона зможе максимально втілювати свої законодавчі ініціативи.

"Але в будь-якому випадку, якщо в неї з партією розходяться думки, то логічно (виключити її – 24 канал)", – додав "слуга народу".

Чому Буймістер виключили з фракції