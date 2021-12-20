Всего в декларации Камельчука нашли нарушений на 6,9 миллиона гривен. Антикоррупционеры проверяли состояние нардепа за 2020 год.

Читайте также Нашли незначительные неточности: НАПК проверило декларацию Баканова

Что именно "забыл" указать слуга

Проверка выявила, что Камельчук не подал в декларацию квартиру площадью 63 метра квадратные в Киеве, которую он арендует за бюджетные деньги.

Также он не задекларировал 1/4 квартиры жены площадью 47,9 квадратных метров в городе Вараш Ровненской области. Нардеп пояснил, что не знал об этой квартире, но НАПК этого не учло. Он также не показал в декларации автомобиль Skoda Favorit 1992 года выпуска.

Юрий Камельчук не задекларировал, что владеет компаниями "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум групп". По его пояснениям, он передал эти доли в управление другому лицу, но НАПК этого также не учло.

Камельчук также не задекларировал 102,5 тысяч гривен на счету в "Ощадбанке", неправильно указал размер зарплаты. А еще нардеп не указал финансовые обязательства перед "ПриватБанком", а это 1,38 миллиона гривен.

Задекларировал биткоины

Нардеп задекларировал покупку 4,1 биткоина за 651 280 гривен. В то же время он не доказал НАПК, что действительно купил криптовалюту. Также у него нет доступа к якобы купленным биткоинам.

Как сообщает НАПК, неправдивая информация в декларации нардепа отличается от правды на сумму 6 867 762 гривны. Это составляет более 2 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на дату подачи декларации.

Объяснение нардепа

Нардеп обвиняет антикоррупционный орган в ошибках во время проверки. Мол, в нарушениях в его декларации виноваты сбои на сайте НАПК.

Жена действительно владеет частью квартиры ее родителей. Но это имущество мы не нажили в браке и я не знал эту информацию. НАПК не приняло во внимание мое сообщение о том, что криптовалюта хранится не на моем крипто-кошельке, а на отдельном сайте. Я официально сообщил, что передал полный доступ к этим активам жене и еще одному лицу,

– сказал нардеп в комментарии изданию "Слово и дело".

Камельчук заявляет, что имеет право обжаловать решение НАПК в суде.

Скандалы Камельчука

Депутат из Львовской области Юрий Камельчук известен своими неоднократными скандальными поступками. Он заявлял, что коронавирус – вымышленный. В то же время народного депутата до сих пор не исключили из "Слуги народа".

Также нардеп попадал в скандал в Раде. Он едва не подрался с экс-министром социальной политики Павлом Розенко.

Юрий Камельчук скандалил с активистами из-за неправильной парковки его жены. Позже депутат от "Слуги народа" признал, что ошибался, пообещал заплатить штраф и вместе с женой подучить правила дорожного движения.

Вам может быть интересно, как Камельчука не пустили на съезд партии "Слуга народа": смотрите видео





