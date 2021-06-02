"Слуга народа" признал, что он не идеален, более того – никогда таким не был. Поэтому ему "не всегда удается действовать осознанно".

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Камельчук извинился за неправильную парковку жены

Подчиняюсь людям. Я был неправ. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Такое поведение любого человека не является допустимым,

– написал нардеп.

Он также попросил прощения у тех, "чью моральную организацию он задел".

Нардеп заявил о принятии таких решений

он добровольно оплатит штраф за остановку в неустановленном месте – 425 гривен,

просит прощения у журналистов программы "Зупини лося",

вместе с женой обещает пройти частный курс по изучению правил дорожного движения,

обязуется в дальнейшем останавливаться и парковаться только в установленных местах,

запишется на курс "Управление гневом",

передаст на благотворительность сумму в 10 раз большую размера штрафа,

будет призывать всех, независимо от обстоятельств, сохранять спокойствие,

продолжит работать над собой.

В завершение Камельчук поблагодарил Вселенную и людей за урок.

Конфликт Камельчука с активистами: что известно

"Слуга народа" Юрий Камельчук недавно поскандалил с активистами проекта "Зупини лося".

Конфликт между ними завязался из-за неправильной парковки жены нардепа.

В разгаре спора "слуга народа" обозвал своих собеседников "быдлотой".

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