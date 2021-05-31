Инцидент произошел прямо под стенами парламента 31 мая. Все началось с того, что активисты сделали замечание водителю одного из авто.

Ранее В Киеве неизвестные пришли к квартире, которую арендует "слуга народа": что произошло

Машина, о которой говорится, стояла на "аварийке" в неположенном месте. Поэтому активисты разместили на лобовом стекле соответствующую наклейку.

Выяснилось, что за рулем находится жена "слуги народа" Юрия Камельчука. Из автомобиля она не выходила. Наконец, на помощь пришел муж.

"Слуга" обозвал активистов и дергал за руки

Нардеп заявил, что не понимает, о каком нарушении идет речь. Ведь жена ждала его с работы, соответственно, остановилась под Радой в "служебных целях".

Он заявил, что любой автомобиль имеет право парковаться где угодно на 2 минуты. В разгар конфликта нардеп обозвал своих собеседников "быдлотой"

Камельчук устроил скандал под Радой: смотрите видео "Зупини лося"



"У вас проблемы со здоровьем? Или с общением с женщинами? Вы так удовлетворяете свою психологическую неуравновешенность? Скажите, пожалуйста", – отметил политик.

Камельчук также обвинил активистов, мол, они нахамили его любимой. Кроме этого, он также добавил, что "приставать к женщинам – это низко".