"Слуга народу" визнав, що він не ідеальний, ба більше – ніколи таким не був. Тому йому "не завжди вдається діяти усвідомлено".
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Камельчук вибачився за неправильне паркування дружини
Підкорююся людям. Я був не правий. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Така поведінка будь-якої людини не є припустимою,
– написав нардеп.
Він також попросив вибачення у тих, "чий моральний устрій він зачепив".
Нардеп заявив про прийняття таких рішень
- він добровільно сплатить штраф за зупинку в невстановленому місці – 425 гривень,
- просить вибачення у журналістів програми "Зупини лося",
- разом з дружиною обіцяє пройти приватний курс з вивчення правил дорожнього руху,
- зобов'язується надалі зупинятися та паркуватися тільки у встановлених місцях,
- запишеться на курс "Управління гнівом",
- передасть на благодійність суму у 10 разів більшу від розміру штрафу,
- закликатиме усіх, незалежно від обставин, зберігати спокій,
- продовжить працювати над собою.
На завершення Камельчук подякував Всесвіту та людям за урок.
Конфлікт Камельчука з активістами: що відомо
- "Слуга народу" Юрій Камельчук нещодавно поскандалив з активістами проєкту "Зупини лося".
- Конфлікт між ними зав'язався через неправильне паркування дружини нардепа.
- У розпалі суперечки "слуга народу" обізвав своїх співрозмовників "бидлотою".
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