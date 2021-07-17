Камельчук так эмоционально отреагировал на заявление Розенко о повышении тарифов. Их потасовка случилась в прямом эфире одного из украинских телеканалов 16 июля.
К теме "Будете у себя в Раде сено есть": Данилов и Ляшко поскандалили в прямом эфире
Сверхэмоциальная перепалка Камельчука и Розенко: детали
При обсуждении тарифов на газ Розенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении цен. Экс-чиновник подчеркнул: стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое. После этих слов Розенко Камельчук разозлился.
Слова Розенко о повышении тарифов изрядно разозлили Камельчука / Скриншот 24 канала
"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?" – подчеркнул нардеп.
Затем он подошел к экс-министру и между ними началась потасовка. Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его в кресло. Их остановили нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу.
Камельчук поднял руку на Розенко, но к применению силы не дошло / Скриншот 24 канала
В итоге Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно. Он подчеркнул: "когда нечего сказать – начинается психоз".
Благодари, что я тебе не ввалил,
– ответил на это Камельчук и ушел из студии.
Успокоили страсти политиков нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу / Скриншот 24 канала