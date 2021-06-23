Такое заявление сделал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук во время доклада на сессии ПАСЕ, 22 июня. Ранее парламентарий уже называл коронавирус "вымышленной болезнью" и подчеркивал, что страны манипулируют цифрами и статистикой.

К теме "Слуга народа", который называл коронавирус выдумкой, выступит в ПАСЕ на тему COVID-паспортов

Паспорта вакцинации могут угрожать правам человека, – Камельчук

По его словам, хранение и использование "паспортов иммунитета" не поможет правительствам решить проблему с COVID-19. Мол, для преодоления пандемии требуется система надежного тестирования, которая исключает любые ошибки. А также следует установить единые правила для всех стран мира.

Он считает, что роль вакцин в сдерживании распространения инфекции еще не установлена, а доступность сывороток пока очень ограничена. И к тому же ВОЗ уже рекомендовала государствам не требовать получения COVID-сертификатов от туристов и посетителей.

Введение же COVID-паспортов, вероятно, приведет к ограничению прав человека. Кроме того, это явление целиком зависит от степени медицинских рисков,

– отметил нардеп.

Камельчук подчеркнул, что использование таких документов может противоречить основным правам и свободам населения. Говорит о значительной части людей, которые таких сертификатов не будут иметь.

"К рискам препятствования прав на передвижение и дискриминации, такой исключительный подход может иметь и другие последствия. Например, нарушать право на частную жизнь человека, свободу вероисповедания, доступа к работе, жилью или образованию", – пояснил он во время выступления в ПАСЕ.

Камельчук не впервые отметился заявлениями о COVID-19