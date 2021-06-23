Таку заяву зробив депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук під час доповіді на сесії ПАРЄ, 22 червня. Раніше парламентар вже називав коронавірус "вигаданою хворобою" і наголошував, що країни маніпулюють цифрами й статистикою.

До теми "Слуга народу", який називав коронавірус вигадкою, виступить у ПАРЄ щодо COVID-паспортів

Паспорти вакцинації можуть загрожувати правам людини, – Камельчук

За його словами, зберігання та використання "паспортів імунітету" не допоможе урядам розв'язати проблему з COVID-19. Мовляв, для подолання пандемії потрібна система надійного тестування, яка виключає будь-які помилки. А також слід встановити єдині правила для всіх країн світу.

Він вважає, що роль вакцин у стримуванні розповсюдження інфекції ще не встановлена, а доступність сироваток поки надзвичайно обмежена. І до того ж ВООЗ вже рекомендувала державам не вимагати отримання COVID-19 сертифікатів від туристів і відвідувачів.

Запровадження ж COVID-паспортів, імовірно, призведе до обмеження прав людини. Крім того, це явище цілком залежить від ступеня медичних ризиків,

– зазначив нардеп.

Камельчук підкреслив, що використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення. Мовить про значну частину людей, які таких сертифікатів не матимуть.

"До ризиків перешкоджання прав на пересування і дискримінації, такий винятковий підхід може мати й інші наслідки. Наприклад, порушувати право на приватне життя людини, свободу віросповідання, доступу до роботи, житла чи освіти", – пояснив він під час виступу в ПАРЄ.

Камельчук не вперше відзначився заявами про COVID-19